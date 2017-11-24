МОК лишил двух золотых медалей бобслеиста Александра Зубкова

Международный олимпийский комитет лишил российского бобслеиста, чемпиона зимних Олимпийских игр в Сочи Александра Зубкова двух золотых медалей, сообщает РИА Новости.

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Спорт Скелетонисты Третьяков и Никитина пожизненно отстранены от участия в Играх

Оба "золота" спортсмен взял именно на Играх в 2014 году - в соревнованиях двоек и четверок. Помимо лишения наград, МОК пожизненно отстранил Зубкова от Олимпийских игр.

Из-за принятого МОК решения Россия более не занимает первое место в медальном зачете Олимпийских игр в Сочи. До начала расследования Олимпийского комитета в отношении российских спортсменов на счету РФ числилось 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Расследование МОК началось в 2016 году после публикации доклада WADA о вмешательстве в результаты допинг-проб российских спортсменов со стороны государства. Были созданы две комиссии, которые занялись перепроверкой проб.

Ранее МОК лишил шести медалей и пожизненно отстранил от Олимпийских игр российских спортсменов: лыжников Александра Легкова и Максима Вылегжанина, скелетонистов Александра Третьякова и Елену Никитину.