МОК начинает задумываться о возвращении российских спортсменов на международные соревнования

Глава Олимпийского комитета США Сюзанна Лайонс считает, что возвращение российских спортсменов на международную арену неизбежно. Её слова передаёт агентство «Рейтер».

По словам Лайонс, в Международном олимпийском комитете уже задумываются над возвращением россиян и консультируются с коллегами из других международных организаций по этому вопросу.

«Думаю, мы все в какой-то момент чувствуем, что отдельные спортсмены не должны быть жертвами какой бы то ни было государственной политики или напряжённости, которая существует во всём мире», — сказала Лайонс.

Она добавила, что сроки возвращения российских спортсменов ещё стоит обсудить.

Напомним, что из-за политической ситуации МОК ранее порекомендовал международным организациям не допускать российских спортсменов до международных соревнований.