МОК начинает задумываться о возвращении российских спортсменов на международные соревнования
Как отметили в Олимпийском комитете США, спортсмены не должны быть жертвами политической ситуации
Глава Олимпийского комитета США Сюзанна Лайонс считает, что возвращение российских спортсменов на международную арену неизбежно. Её слова передаёт агентство «Рейтер».
По словам Лайонс, в Международном олимпийском комитете уже задумываются над возвращением россиян и консультируются с коллегами из других международных организаций по этому вопросу.
«Думаю, мы все в какой-то момент чувствуем, что отдельные спортсмены не должны быть жертвами какой бы то ни было государственной политики или напряжённости, которая существует во всём мире», — сказала Лайонс.
Она добавила, что сроки возвращения российских спортсменов ещё стоит обсудить.
Напомним, что из-за политической ситуации МОК ранее порекомендовал международным организациям не допускать российских спортсменов до международных соревнований.