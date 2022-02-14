МОК отменил церемонию награждения фигуристов командного турнира ОИ-2022

Исполком Международного олимпийского комитета принял решение отказаться от проведения церемонии награждения призёров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что решение принято в связи с вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях Олимпиады 2022 года.

Кроме того, церемония награждения в женском одиночном фигурном катании на Олимпиаде в Пекине будет отменена, если Валиева займёт призовое место.

Напомним, 7 февраля сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию. Второе место заняла команда США, а третье — Японии. Однако церемонию награждения отменили из-за положительной допинг-пробы Валиевой на триметазидин.

В результате Российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) временно отстранила Валиеву от соревнований, однако запрет был оспорен спортсменкой и снят. С этим не согласились Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которые подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако тот их отклонил, разрешив фигуристке выступать.