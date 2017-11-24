МОК пообещал принять "справедливое решение" по допуску сборной России на ОИ

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах на генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов в пятницу пообещал, что по вопросу участия сборной России в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане будет принято справедливое решение, пишет "Парламентская газета".

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"Я не знаю, какое решение будет принято, но оно будет справедливым. По мнению некоторых, на принятие этого решения можно повлиять, оказав давление на исполком. Но подобные усилия будут тщетными. Члены исполкома будут смотреть только на факты и выводы комиссий, а затем примут справедливое решение", - отметил Бах.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что у комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда есть план отстранить всю сборную России от участия в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

"Виноватой Освальд хочет сделать всю сборную. Возьмут за основу коллективную ответственность, значит, будут говорить о том, что отстранить нужно всю зимнюю сборную", - Мутко.

По его мнению, комиссия также может предложить ограничиться отстранением лыжников и скелетонистов, допустив к участию усеченную команду: "Или разрешат ехать чистым спортсменам, хотя что такое в понимании комиссии "чистый спортсмен", уже не понимает никто".