Моуринью встал на колени перед мальчиками из Украины, чтобы подписать бутсы

Этот случай произошел перед матчем подопечных тренера и украинским ФК "Заря"

9 декабря 2016, 09:52

Фото: bolaxtra.com

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью встал на коленях и расписался на бутсах украинских мальчишек, пишет "Лайф".

Случай произошел перед матчем подопечных Моуринью с украинским футбольным клубом "Заря".  Мальчики являются местными болбоями,  которые подают во время игр мячи. 

Жозе Моуринью - португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба "Манчестер Юнайтед". Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе.

Комментарии
    Новости партнеров