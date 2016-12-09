Моуринью встал на колени перед мальчиками из Украины, чтобы подписать бутсы

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью встал на коленях и расписался на бутсах украинских мальчишек, пишет "Лайф".

Случай произошел перед матчем подопечных Моуринью с украинским футбольным клубом "Заря". Мальчики являются местными болбоями, которые подают во время игр мячи.

Жозе Моуринью - португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба "Манчестер Юнайтед". Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе.