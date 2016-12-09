Моуринью встал на колени перед мальчиками из Украины, чтобы подписать бутсы
Этот случай произошел перед матчем подопечных тренера и украинским ФК "Заря"
Фото: bolaxtra.com
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью встал на коленях и расписался на бутсах украинских мальчишек, пишет "Лайф".
Classy touch from Mourinho. 👏 #UEL pic.twitter.com/XAx5QehXJZ— BT Sport Football (@btsportfootball) 8 декабря 2016 г.
Случай произошел перед матчем подопечных Моуринью с украинским футбольным клубом "Заря". Мальчики являются местными болбоями, которые подают во время игр мячи.
Жозе Моуринью - португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба "Манчестер Юнайтед". Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе.