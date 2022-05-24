На официальный мяч финала Лиги чемпионов нанесли слово «Мир» на русском языке

УЕФА представила официальный мяч на финал Лиги чемпионов. На нём на двух языках нанесли слово «Мир».

В матче за главный европейский клубный трофей 28 мая встретятся мадридский «Реал» и «Ливерпуль». Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

Напомним, что изначально финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако из-за политической ситуации встречу перенесли из России во Францию.

Из-за санкций, которые ФИФА и УЕФА ввели в отношении россиян, российские клубы и сборные не смогут принимать участие в международных соревнованиях в следующем сезоне.