На официальный мяч финала Лиги чемпионов нанесли слово «Мир» на русском языке
В матче за главный европейский клубный трофей встретятся мадридский «Реал» и «Ливерпуль»
24 мая 2022, 15:17, Илья Звягинцев
УЕФА представила официальный мяч на финал Лиги чемпионов. На нём на двух языках нанесли слово «Мир».
В матче за главный европейский клубный трофей 28 мая встретятся мадридский «Реал» и «Ливерпуль». Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.
Напомним, что изначально финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако из-за политической ситуации встречу перенесли из России во Францию.
Из-за санкций, которые ФИФА и УЕФА ввели в отношении россиян, российские клубы и сборные не смогут принимать участие в международных соревнованиях в следующем сезоне.
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