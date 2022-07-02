«Нам ничего нельзя, а американцам можно»: Шубенков высказал сомнения в честности результатов барьериста из США

Легкоатлет из Алтайского края Сергей Шубенков высказал сомнения о результатах барьериста из США Дэвона Аллена. Как сообщает «Матч ТВ», сегодня он выиграл в беге на 110 метров с барьерами на Кубке России, показав результат 13,27 секунды. Журналисты спросили у него, мотивирует ли его результат американца в 12,84 секунды.

«Мотивирует в том плане, что они там у себя в США пробежали, самолюбие потешили. Это нам ничего нельзя, а им можно рисовать секунды какие угодно. Странно, что мировые рекорды не рисуют. В принципе все лидеры показывают секунды на том же уровне, что и я», — заявил он.

Шубенков добавил, что если бы он был допущен до международных стартов, то пробежал бы с ним на одном уровне.

«Когда 12,84 было — не увидел я там бега на этот результат», — добавил он.