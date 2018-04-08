Назван гонорар Нурмагомедова за чемпионский бой в UFC

Стал известен гонорар российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова за победу в титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), пишет "Лента.ру" со ссылкой на MMA Junkie.

Новости

Общество Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе

Сообщается, что россиянин получит 530 тысяч долларов за победу над американцем Элом Яквинтой, из которых сам чемпионат заплатит лишь 30 тысяч, а остальную часть покроют спонсорские контракты.

Яквинта заработал на поединке 280 тысяч долларов.

В ночь на 8 апреля Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе. Он одержал победу над Яквинтой по единогласному решению судей.

Предыдущим чемпионом UFC в легком весе был ирландец Конор Макгрегор, завоевавший этот титул в ноябре 2016 года.

Для Нурмагомедова это 26-я победа в карьере. На его счету ни одного поражения. Яквинта потерпел четвертое поражение при 13 победах и одной ничьей.