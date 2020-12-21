Назван лучший футболист России в 2020 году

Лучшим футболистом России по версии "Спорт-Экспресс" в 2020 году стал полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич.

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Спорт В России назвали лучших спортсменов и тренера 2020 года

Согласно итогам голосования, которые опубликовали на сайте издания, Влашич набрал 251 балл. Второе место с результатом 113 очков занял хавбек Алексей Миранчук, который летом 2020 года перешел из "Локомотива" в "Атланту". Третье место отдали полузащитнику "Спартака" Роману Зобнину, который набрал 106 очков. Также в топ попали вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов (98 баллов) и нападающий "Зенита" Артем Дзюба (82).

Как ранее сообщил amic.ru, Министерство спорта России назвало лучшим спортсменом года конькобежца Павла Кулижникова, а лучшей спортсменкой – легкоатлетку Анжелику Сидорову. Среди тренеров награды удостоилась наставник сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.