Назван самый красивый гол группового этапа Лиги Чемпионов
Его автором стал Иван Ракитич
21 декабря 2018, 04:04
Фото: twitter.com
Гол хавбека "Барселоны" Ивана Ракитича признан самым красивым в групповом этапе Лиги чемпионов-2018/19. Об этом пишет "Матч!"
Болельщики назвали лучшим гол 30-летнего хорватского полузащитника в ворота "Тоттенхэма" в матче 2-го тура группового этапа ЛЧ.
Напомним, в той встрече "Барселона" обыграла лондонцев со счетом 4:2.
Ракитич в голосовании за самый красивый гол обошел Криштиану Роналду, Мауро Икарди и Усмана Дембеле.
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