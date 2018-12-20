Назван самый красивый гол группового этапа Лиги Чемпионов

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Гол хавбека "Барселоны" Ивана Ракитича признан самым красивым в групповом этапе Лиги чемпионов-2018/19. Об этом пишет "Матч!"

Болельщики назвали лучшим гол 30-летнего хорватского полузащитника в ворота "Тоттенхэма" в матче 2-го тура группового этапа ЛЧ.

Напомним, в той встрече "Барселона" обыграла лондонцев со счетом 4:2.

Ракитич в голосовании за самый красивый гол обошел Криштиану Роналду, Мауро Икарди и Усмана Дембеле.