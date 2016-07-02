Неизвестные напали на виллу футболиста Ивана Ракитича
Они разбили камнями все окна и двери в здании, а затем скрылись в неизвестном направлении
2 июля 2016, 19:03
Фото: i.eurosport.com
Неизвестные совершили нападение на виллу, где полузащитник "Барселоны" и сборной Хорватии по футболу Иван Ракитич отдыхал со своей семьей. Об этом пишет "Российская газета".
Как пишет издание, футболист арендовал виллу, а 1 июля шесть неизвестных прибыли на остров Углян в Адриатическом море и сразу направились к дому, внутри которого находилась семья игрока.
Они разбили камнями все окна и двери в здании, а затем скрылись в неизвестном направлении.
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