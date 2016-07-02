Неизвестные напали на виллу футболиста Ивана Ракитича

Фото: i.eurosport.com

Неизвестные совершили нападение на виллу, где полузащитник "Барселоны" и сборной Хорватии по футболу Иван Ракитич отдыхал со своей семьей. Об этом пишет "Российская газета".

Как пишет издание, футболист арендовал виллу, а 1 июля шесть неизвестных прибыли на остров Углян в Адриатическом море и сразу направились к дому, внутри которого находилась семья игрока.

Они разбили камнями все окна и двери в здании, а затем скрылись в неизвестном направлении.