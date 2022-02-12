Не надо стесняться. Две участницы Олимпийских игр разделись для Playboy
Каждая женщина имеет право показывать себя обнажённой, считает немецкая спортсменка Лиза Буквиц
Немецкий Playboy в аккурат перед открытием Игр в Пекине выпустил специальный олимпийский выпуск. Его обложки украсили две спортсменки, представительницы Германии и Австрии. Первая — немецкая бобслеистка и обладательница золотой медали Пхёнчхана-2018 Лиза Буквиц. Вторая — скелетонистка Жанин Флок.
Девушки ничуть не стесняются сделанных фотографий. Лиза Буквиц считает, что каждая женщина имеет право показывать себя обнажённой.
«У меня, например, больше мышц — и что? Это тоже женское тело. Ни одна женщина не должна прятаться», — сопроводила спортсменка свой пост в Instagram.
Жанин Флок также прокомментировала своё фото в Instagram.
«У меня никогда не было пластических операций и всё, что у меня есть, — дано природой. Каждая женщина должна гордиться своим телом».