Не надо стесняться. Две участницы Олимпийских игр разделись для Playboy

Немецкий Playboy в аккурат перед открытием Игр в Пекине выпустил специальный олимпийский выпуск. Его обложки украсили две спортсменки, представительницы Германии и Австрии. Первая — немецкая бобслеистка и обладательница золотой медали Пхёнчхана-2018 Лиза Буквиц. Вторая — скелетонистка Жанин Флок.

Девушки ничуть не стесняются сделанных фотографий. Лиза Буквиц считает, что каждая женщина имеет право показывать себя обнажённой.

«У меня, например, больше мышц — и что? Это тоже женское тело. Ни одна женщина не должна прятаться», — сопроводила спортсменка свой пост в Instagram.

Жанин Флок также прокомментировала своё фото в Instagram.