Норма жизни. Как в Алтайском крае строят спортивные арены, стадионы и площадки

Строительство сразу нескольких крупных объектов идёт полным ходом в городах Алтайского края. В общей сложности с 2019 по 2024 год в рамках проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» на развитие инфраструктуры региона направят около 1,2 миллиарда рублей. Это позволит увеличить долю жителей края, систематически занимающихся физической культурой, до 56,5%. Рассказываем, как с помощью амбициозного нацпроекта «Спорт — норма жизни» строят в городах края стадионы, арены и умные площадки.

Какие крупные спортивные арены строят в Барнауле?

Сейчас в столице региона в рамках нацпроекта возводят сразу три объекта. Первый — на стадионе «Лабиринт» — готов примерно на 55%. Строители уже возвели каркас здания, обшили его сэндвич-панелями, занялись ремонтом внутренних помещений. Сдать объект планируется к концу 2022 года. Рядом с будущим комплексом сделают парковку для автомобилей, а также высадят кустарники и деревья. Кто разместится здесь — пока неизвестно. Скорее всего, площадку отдадут под игровые виды спорта. Изначально смета строительства составляла около 146 миллионов рублей. Из них 125 миллионов — федеральные средства. Однако на фоне резкого роста цен на металл и строительные материалы в начале года ФОК «подорожал» до 183 миллионов рублей.

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Также в Барнауле возводят спортивный объект на улице Сиреневой по проекту «Спорт — норма жизни», но в рамках концессионного соглашения. Партнёр — компания «Иносиб». Её руководитель, Михаил Жданов, председатель попечительского совета федерации настольного тенниса региона. Стоимость строительства — около 170 миллионов рублей. Объект планируют сдать к декабрю 2022 года.

Кроме того, на улице Взлётной возводят Центр для смешанных единоборств. Общая площадь здания — около 1,2 тысячи квадратных метров. Строить его начали в октябре 2021 года. Сейчас объект практически готов: открыть его планируют в ближайший месяц. Стоимость комплекса — более 100 миллионов рублей.

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Какие спортивные арены появятся в Бийске?

Сейчас в наукограде рядом со стадионом «Прогресс» в рамках нацпроекта «Спорт — норма жизни» завершается строительство современной ледовой арены. Дворец станет вторым проектом в истории края, построенным в рамках государственно-частного партнёрства. Общая стоимость ледовой арены, где смогут заниматься хоккеисты и фигуристы, составит более 470 миллионов рублей. Часть средств выделила компания «Сибирский центр строительных материалов», директором которой является Андрей Цуркан.

Жители наукограда ждали ледовый дворец более десяти лет. Построить его планировали ещё в 2008 году, но денег на работы не нашли. Новым проектом предусматривается крытый каток с трибуной на 250 мест. Размер здания — 90 на 30 метров. Здесь разместится огороженная ледовая арена размером 30 на 60 метров, а также два спортивных зала. На входе будет фойе, касса, гардероб. Открытие арены намечено на начало 2023 года.

Как пояснил amic.ru заместитель министра спорта Алтайского края Максим Рябцев, несмотря на проблемы со скачком цен на стройматериалы, удалось не сорвать сроки сдачи объектов. В любом случае к началу следующего года жители Барнаула и Бийска получат современные комплексы, где будут заниматься ежедневно спортом сотни детей и взрослых.

По словам Максима Рябцева, Алтайский край является одним из лидеров реализации национального проекта «Спорт — норма жизни».

«В этом году ещё не было оценки со стороны федеральных властей, но наш регион стабильно выполняет все поручения президента. Цель регионального проекта — доведение к 2024 году до 56,5% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Сейчас мы выполняем эти критерии, и строительство новых объектов только поможет нам в этом», — рассказал Максим Рябцев.

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Где построят умные площадки и ФОКОТы?

В рамках нацпроекта в Алтайском крае в 2023 году построят специальные интерактивные площадки для занятий спортом. По сути, это стадионы, которые могут включать футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, площадки для игры в волейбол и баскетбол, а также уличные тренажёры. С помощью специального приложения посетители могут отслеживать и анализировать результаты тренировок, узнавать расписание, комплектовать команду, а также подбирать индивидуальную нагрузку. Спортсменам будет доступно использование мультимедийной системы для эффективных и правильных тренировок. Возле спортснарядов разместят QR-коды, отсканировав которые с помощью смартфона человек сможет получить видеоинструкцию от виртуального тренера.

Каждая площадка в Алтайском крае обойдётся в 20 миллионов рублей. Они появятся в Барнауле, Рубцовске и Первомайском районе. По словам Максима Рябцева, умную площадку в столице края, предположительно, оборудуют рядом со школой № 128.

Кроме того, в регионе в рамках нацпроекта появятся два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа (ФОКОТ). Средства направят из федерального бюджета. Стадионы построят в двух крупных муниципалитетах: Тальменке и Павловске. Каждый обойдётся в 20 миллионов рублей. Алтайский край берёт на себя обязательства по подготовке основания комплекса и его монтажу. На это необходимо ещё по 20 миллионов на каждый объект. ФОКОТ будет состоять из футбольного поля, беговых легкоатлетических дорожек, а также, возможно, площадок для занятий волейболом и баскетболом.

Кроме того, в 2022 году в Алтайском крае построят семь новых небольших спортивных объектов: в Баевском, Курьинском, Локтевском, Панкрушихинском, Табунском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах. В общей сложности к 2024 году в регионе подобные объекты, пользующиеся большой популярностью у жителей, построят в 59 муниципалитетах.