«Нужно разбираться»: в Барнауле могут не успеть достроить важный спортивный центр

Современный физкультурно-оздоровительный комплекс в Барнауле рядом со стадионом «Лабиринт» на улице Юрина, 197а, могут не успеть возвести в срок — до конца 2022 года. Это выяснили депутаты АКЗС, которые проверили, как идёт строительство спортивного объекта. Напомним, изначально сдать в эксплуатацию ФОК планировали к сентябрю, но помешал резкий рост цен на стройматериалы в начале года.

Почему ФОК могут не успеть достроить вовремя?

Работы начались в 2021 году, их планировали завершить в сентябре 2022-го, но сроки сдачи сдвинулись. По словам представителя подрядчика, это связано с удорожанием строительных материалов, санкционными ограничениями и изменениями в проекте. На данный момент в спорткомплексе готовятся к установке отопления, заливают пол. Когда эти работы завершат — неизвестно.

Как сообщает пресс-служба краевого парламента, и.о. министра спорта Алтайского края Максим Рябцев призвал подрядчиков поторопиться с подготовкой документов, связанных с изменением стоимости проекта. Усилить контроль за ходом работ, причём не только на этом объекте, призвала депутат АКЗС от «Единой России» Татьяна Ильюченко.

«Объект требует внимания, ситуация, которая сложилась там сейчас, нас беспокоит. Этот спортивный комплекс нужен городу, планируется, что он станет „домом“ для волейбольных команд „Университет“, „Алтай-АГАУ“ и спортшколы „Заря Алтая“. Знаю, что они очень ждут открытия. К сожалению, сегодня не редкость, что сроки сдачи оттягиваются. Причины этого разные, но нужно разбираться, где-то помогать, а где-то просто усилить контроль за ходом работ, за качеством их выполнения. Считаю, что профильное министерство должно более эффективно выстроить эту работу», — приводит пресс-служба парламента слова Татьяны Ильюченко.

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Что известно о ФОКе на стадионе «Лабиринт»?

Сейчас в Барнауле строят два физкультурно-оздоровительных комплекса. Первый — на стадионе «Лабиринт» готов примерно на 55%. Строители уже возвели каркас здания, обшили его сэндвич-панелями, занялись ремонтом внутренних помещений. Сдать объект планируется к концу 2022 года. Рядом с будущим комплексом сделают парковку для автомобилей, а также высадят кустарники и деревья. Скорее всего, площадку отдадут алтайским волейболистам. Изначально смета строительства составляла около 146 миллионов рублей. Из них 125 миллионов — федеральные средства. Однако на фоне резкого роста цен на металл и строительные материалы в начале года ФОК «подорожал» до 183 миллионов рублей.

Также в Барнауле возводят спортивный центр на улице Сиреневой по проекту «Спорт — норма жизни», но в рамках концессионного соглашения. Партнёр — компания «Иносиб». Её руководитель, Михаил Жданов, председатель попечительского совета Федерации настольного тенниса региона. Стоимость строительства — около 170 миллионов рублей. Объект планируют сдать к декабрю 2022 года.

В марте 2022 года строительные компании Алтайского края, возводящие социальные объекты и жилые дома, столкнулись с резким ростом цен на материалы — до 60%. Тогда девелоперы заявляли, что под угрозой оказалось возведение многих важных социальных объектов, среди которых школы, детские сады и другие. А в августе застройщики сообщили, что российские производители необоснованно повышают стоимость продукции, столкнувшись с запретом экспорта.