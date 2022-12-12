Один из лучших в Сибири. В Барнауле готовятся открыть новый шахматный клуб

В Барнауле после ремонта откроется новый краевой шахматный клуб в самом центре города — по адресу Советская, 4. Его площадь в два раза больше, чем прошлое помещение на улице Гоголя, в котором много лет занимались шахматисты. На реконструкцию нового дома для шахматистов из краевого бюджета выделили около 27 миллионов рублей. Ещё три миллиона направили на создание специального компьютерного класса, аналогов которого ещё нет в Сибири. Над концепцией нового центра для любителей самой интеллектуальной игры в мире работала команда «Алтайгражданпроекта».

Уже сейчас в новый дом можно приходить и играть в шахматы — стулья расставлены, доски открыты и фигуры ждут игроков. Ремонт внутри помещений шёл в течение всего лета и осени. В новом здании будет удобно заниматься участникам клуба всех возрастов. А его площадь — 800 кв. метров — позволит проводить крупные шахматные турниры и не тратить деньги на аренду дополнительных помещений. Всего в клубе одновременно за досками могут находиться до 250 человек. По словам руководителя Федерации шахмат Алтайского края Артёма Поломошнова, это площадка подходит для проведения соревнований от регионального масштаба и до всероссийского уровня. Также здесь будут тренироваться профессиональные шахматисты и воспитанники «Академии шахмат». По вечерам сюда могут прийти поиграть все желающие.

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«Новое помещение более удачно расположено, как с точки зрения транспортной доступности, так и с точки зрения привлечения внимания к шахматам. Кроме того, оно в полтора раза больше, чем площадь нынешнего краевого шахматного клуба. Это будет центральный шахматный дворец Алтайского края. Здесь будут проходить основные шахматные мероприятия. Отсюда удобно детям добираться на тренировки», — пояснил Артём Поломошнов.

Открытие краевого шахматного клуба намечено на 13 декабря. По этому поводу пройдёт командный турнир среди воспитанников детских домов края. Почётным гостем станет тренер женской сборной России по шахматам Сергей Рублевский, который проведёт сеанс одновременной игры. Также одним из первых гостей клуба станет губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Напомним, алтайский шахматный клуб много лет располагался по адресу ул. Гоголя, 42. В ноябре 2019 года в клуб пришла с проверкой комиссия из КГБУ «Учреждение по содержанию административных зданий». По её итогам сотрудникам клуба объявили, что объект находится в аварийном состоянии и учреждению нужно срочно съехать. В итоге в правительстве Алтайского края нашли шахматистам удобное и современное помещение в центре города на улице Советской, недалеко от площади Октября.