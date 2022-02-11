ОКР выпустил официальное заявление по ситуации с Камилой Валиевой

Олимпийский комитет России выпустил официальное заявление по ситуации с допинг-тестом 15-летней фигуристки Камилы Валиевой. В ОКР отметили, что спортсменка неоднократно сдавала тесты и все они показывали отрицательный результат.

Представители комитета заявили, что на Олимпийских играх в Пекине Валиева проходила все необходимые пробы. В организации предположили, что ситуацию могли специально затягивать до конца командного олимпийского турнира.

В ОКР добавили, что комитет делает всё для того, чтобы сохранить за россиянами командную медаль, а также отметили, что положительная проба была сдана в декабре, а это значит, что она не может влиять на олимпийские результаты.

Напомним, из-за положительной допинг-пробы, которую Камила Валиева сдала в декабре 2021 года, сборную России могут лишить медалей в олимпийском командном турнире по фигурному катанию.