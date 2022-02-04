Олимпийские игры в Пекине официально открыты. Фоторепортаж с церемонии
Олимпийский огонь зажёгся в центре снежинки, на каждом кристаллике которой написано название стран-участниц
4 февраля 2022, 17:36
Олимпийские игры в Пекине официально открыты. Спортсмены поднялись в центр огромной снежинки и зажгли олимпийский огонь.
Сборная России на этих Играх будет выступать под нейтральным флагом, с которым наши спортсмены вышли на церемонию открытия. Знаменосцами российской команды стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв.
Цвета российского флага поместили на рукавах формы российских атлетов. Вместо гимна россиян будет сопровождать музыка Чайковского.
В церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине приняли участие представители 95 стран.
Напомним, зимняя Олимпиада завершится 20 февраля.
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