Олимпийские игры в Пекине официально открыты. Фоторепортаж с церемонии

Олимпийские игры в Пекине официально открыты. Спортсмены поднялись в центр огромной снежинки и зажгли олимпийский огонь.

Сборная России на этих Играх будет выступать под нейтральным флагом, с которым наши спортсмены вышли на церемонию открытия. Знаменосцами российской команды стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв.

Цвета российского флага поместили на рукавах формы российских атлетов. Вместо гимна россиян будет сопровождать музыка Чайковского.

В церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине приняли участие представители 95 стран.

Напомним, зимняя Олимпиада завершится 20 февраля.