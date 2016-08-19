Олимпийский чемпион Марк Тьюксбери заявил, что Исинбаева принимала допинг

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Олимпийский чемпион 1992 года по плаванию Марк Тьюксбери заявил, что российская спортсменка Елена Исинбаева принимала допинг. Свое возмущение по поводу избрания российской легкоатлетки в комиссию МОК, он высказал в Twitter.

Doped Russian Isinbayeva elected to IOC athlete commission. "Athletes are at the heart of Olympic Games -Thomas Bach" This athlete? Really? — Mark Tewksbury (@marktewks) 19 августа 2016 г.

"Принимавшая допинг Исинбаева избрана в комиссию спортсменов МОК. Эта спортсменка? Серьёзно? Я переживаю за руководство мирового спорта. Отвратительно, что спортсмены, употреблявшие допинг, представлены в комиссии", — переводит Life.ru.

Как сообщалось ранее, совсем недавно стало известно, что Исинбаеву приняли членом комиссии МОК. Ранее ее, как и всю сборную по легкой атлетики (за исключением Дарьи Клишиной) отстранили от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.