Олимпийский чемпион Марк Тьюксбери заявил, что Исинбаева принимала допинг

Фото: top-antropos.com

Олимпийский чемпион 1992 года по плаванию Марк Тьюксбери заявил, что российская спортсменка Елена Исинбаева принимала допинг. Свое возмущение по поводу избрания российской легкоатлетки в комиссию МОК, он высказал в Twitter.

Doped Russian Isinbayeva elected to IOC athlete commission. "Athletes are at the heart of Olympic Games -Thomas Bach" This athlete? Really?