Олимпийский комитет США призвал допустить российских спортсменов к ОИ-2024 в Париже

Олимпийский комитет США (USOPC) выступил за участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Как пишет РИА Новости, об этом заявила глава организации Сюзанна Лайонс.

«Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад, их возвращение действительно важно для (олимпийского) движения», — подчеркнула она.

При этом в Лайонс отметила, что в организации против того, чтобы россияне выступали в Париже под своим национальным флагом до тех пор, пока РФ находится под санкциями западных стран.

При этом даже в таком случае остается угроза, что ряд стран запретят российским спортсменам выступать на своей территории.

«Это серьезное нарушение Олимпийской хартии. Мы не хотим, чтобы отдельные страны по политическим мотивам решали, с кем они или их спортсмены должны или не должны взаимодействовать», — подчеркнула она.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. Большинство комитетов прислушалось к этому призыву и либо запретило выступать россиянам, либо разрешило им участвовать в соревнованиях, но под нейтральным флагом.