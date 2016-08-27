Они сражались за "золото". Самые красивые спортсменки Олимпиады в Рио

Уже почти неделя прошло с того момента, как на стадионе "Маракана" завершились очередные Олимпийские Игры, которые впервые в истории прошли в Латинской Америке. Это Олимпиада навсегда запомнится отстранением нашей сборной по легкой атлетике, новыми рекордами Майкла Фелпса и Усэйна Болта. Мы же хотим предложить вам посмотреть на самых красивых и стройных спортсменок Игр. Эти фотографии заставят вас либо начать заниматься спортом, либо найти подругу-спортсменку.