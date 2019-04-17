Определились полуфинальные пары Лиги Чемпионов

Поздним вечером 17 апреля состоялись последние два матча четвертьфиналов Лиги Чемпионов.

Наиболее напряженный поединок, где интрига оставалась вплоть до последних секунд, прошел в Манчестере. "Манчестер Сити" на своем поле принимал лондонский "Тоттенхэм". В первом матче "шпоры" выиграли 1:0.

Команды начали матч невероятной результативностью. Уже за первые 11 минут они успели наколотить в общей сложности четыре мяча. Дубль Хен Мин Сона, голы Бернарду Сильвы и Рахима Стерлинга сделали счет 2:2. На 21-й минуте матча Стерлинг оформил дубль, выведя вперед горожан – 3:2.

За счет правила гола на выезде этот счет устраивал гостей. Однако мощный удар Серхио Агуэро на 59-й минуте в ближний угол свел на нет все усилия гостей удержать устраивающий команду счет.

Однако долго удержать необходимое преимущество игроки "Сити" не смогли. Спасительный гол забил после подачи углового пятой точкой испанец Фернандо Льоренте.

Уже на последних секундах добавленного времени хозяева поля загоняют мяч в сетку "Тоттенхэма", но радость длится недолго – судья фиксирует офсайд.

В драматичном матче футболисты из Лондона впервые в истории проходят в полуфинал Лиги Чемпионов. Там они встретятся с голландским "Аяксом".

Пару ранее прошедшей в полуфинал "Барселоне" составил "Ливерпуль", легко одолевший "Порто" на выезде со счетом 1:4.

Первые полуфинальные матчи главного клубного европейского турнира состоятся уже совсем скоро – 30 апреля.