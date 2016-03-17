Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА

Мюнхенская "Бавария" и испанская "Барселона" стали последними участниками 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Так немецкая команда в драматичном матче, проигрывая туринскому "Ювентусу" по ходу матча 0-2, сумела в самой концовке сравнять счет и перенести игру в дополнительное время. В нем подопечные Хосепа Гвардиолы забили еще два мяча, и вышли в следующий раунд. В другой встрече дня каталонская "Барселона" у себя дома победила лондонский "Арсенал" 3-1.

Ранее в 1/4 финала вышли "ПСЖ", "Бенфика", "Вольфсбург", "Манчестер Сити", "Атлетико" и мадридский "Реал".

Напомним, что жеребьевка четвертьфиналов пройдет 18 марта в Ньоне. Первые матчи состоятся 5 и 6 апреля, ответные — 12 и 13 апреля.

