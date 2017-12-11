Опубликован текст заявления спортсменов ОКР по поводу участия в ОИ-2018

Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал заявление от лица российских спортсменов, выступающих в зимних видах спорта, с их позицией по вопросу участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане под нейтральным флагом.

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Спорт Российские спортсмены согласны участвовать в ОИ на условиях МОК

"У каждого спортсмена есть мечта. Ради нее он ежедневно тренируется с ранних лет, отдает все свое время и силы. Эта мечта называется Олимпийские игры. Нет ничего более эмоционального и значимого, чем подняться на верхнюю ступень пьедестала, услышать гимн своей страны и увидеть, как в честь твоей победы поднимается национальный флаг. Олимпийская медаль никогда не принадлежит только тому, кто ее завоевал. Она принадлежит всему народу", - говорится в тексте заявления.

Спортсмены также добавили, что готовы пойти на уступки - выступить на ОИ-2018 под нейтральным флагом.

"Сегодня мы выражаем свою готовность принять участие в ОИ-2018, невзирая на то, что априори поставлены в неравные условия со своими коллегами из других стран. Наше желание продиктовано не личными карьерными амбициями, хотя олимпийская медаль для каждого из нас - высшая спортивная ценность. Мы хотим выступить за свою родину, за своих родных и близких, за своих преданных болельщиков, за свою нацию, которая на протяжении многих веков была и остается одной из величайших в мире. Каждую победу, каждую медаль мы посвятим нашей России, которую с огромной гордостью будем представлять", - говорится в заявлении.

Ранее комиссия спортсменов ОКР поддержала выступление российских атлетов в нейтральном статусе на ОИ-2018.