Оригинальный буллит россиянина Кучерова вызвал восторг у болельщиков. Видео

Фото: youtube.com

Российский форвард команды НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров забил решающий буллит в ворота "Баффало Сейбрз" без броска, чем привел в восторг партнеров по команде и пользователей соцсетей.

Основное время матча завершилась вничью (1:1). Кучеров принес "Тампе-Бэй" победу в серии буллитов, исполнив издевательский финт: хоккеист дезориентировал вратаря ложным замахом клюшки, в итоге шайба на низкой скорости прокатилась у голкипера "Сейбрз" между ног.

Wow !! He did that twice this week in practice. pic.twitter.com/k1zo0zqsqi — Steven Stamkos (@RealStamkos91) 5 марта 2017 г.

По словам одноклубника россиянина Тайлера Джонсона, Кучеров специально исполнил буллит таким образом. Хоккеист отметил, что россиянин постоянно проворачивает этот трюк на тренировках. "Множество людей пытаются сделать это, но трудно себе представить такое в матче НХЛ. Но это Кучеров. Этот гол будет вечным хитом на Youtube", — приводит агентство слова из интервью Джонсона официальному сайту лиги.

Один из пользователей Twitter назвал Кучерова безумцем, отметив, что это трюк из дворового хоккея, но он сработал. "Просто "вау", — отметил ameena87.

Пользователь Evan Kassian подчеркнул, что форвард "Тампа-Бэй" владеет шайбой не хуже великих мастеров НХЛ.

Агентство отмечает, что в последних шести играх регулярного чемпионата россиянин набрал 14 очков. Всего на его счету 63 очка (28 голов + 35 передач), что является десятым результатом в лиге. Лидер списка – канадец Коннор Макдэвид с 74 очками (22+52).