Отец Нурмагомедова оценил шансы сына против Макгрегора - 9 из 10

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал предстоящий поединок сына против ирландца Конора Макгрегора, сообщает Sport24.

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По мнению отца Хабиба, его сын является фаворитом боя, который станет главный событием Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229.

"Шансы - 90 на 10 в пользу Хабиба. Не стоит уменьшать его шансы. Мы давно готовились к бою, нам он нужен был, и я надеюсь, что этот поединок принесет удовлетворение российским болельщикам и всем фанатам Хабиба во всем мире", - сказал Абдулманап Нурмагомедов.

UFC 229 состоится в Лас-Вегасе и пройдет в ночь с 6 на 7 октября. Поединок Нурмагомедов - Макгрегор ориентировочно начнется в 07:00 по московскому времени.