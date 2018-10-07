Отец Нурмагомедова оценил шансы сына против Макгрегора - 9 из 10
По мнению отца Хабиба, его сын является фаворитом боя
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал предстоящий поединок сына против ирландца Конора Макгрегора, сообщает Sport24.
По мнению отца Хабиба, его сын является фаворитом боя, который станет главный событием Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229.
"Шансы - 90 на 10 в пользу Хабиба. Не стоит уменьшать его шансы. Мы давно готовились к бою, нам он нужен был, и я надеюсь, что этот поединок принесет удовлетворение российским болельщикам и всем фанатам Хабиба во всем мире", - сказал Абдулманап Нурмагомедов.
UFC 229 состоится в Лас-Вегасе и пройдет в ночь с 6 на 7 октября. Поединок Нурмагомедов - Макгрегор ориентировочно начнется в 07:00 по московскому времени.