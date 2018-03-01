Патриарх Кирилл считает чудом победу российских хоккеистов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что победа российских хоккеистов на Олимпийских играх 2018 года является чудом. Об этом сообщает ТАСС.

"То, что с вами произошло, многие назвали чудом, чтобы на последней минуте, играя в меньшинстве, вы вырываете практически победу. Эта победа очень была нужна нашему народу. Это не просто победа в матче, это очень важная победа, которая поддержала дух нашего народа", — сказал патриарх.

Напомним, матч между Россией и Германией прошел в воскресенье, 25 февраля. Встреча завершилась со счетом 4:3. Таким образом, российские хоккеисты завоевали золотую медаль на Олимпиаде-2018.