Первый раз — без медалей. Как завершился шестой день соревнований на Олимпиаде для россиян

Сборная России в четверг, 10 февраля, на Играх в Пекине впервые с начала соревнований осталась без наград. Тем самым отрыв в общекомандном зачёте от лидеров увеличился ещё сильнее. Причём россияне были близки к пьедесталу почёта в двух дисциплинах, но каждый раз оставались на обидном четвёртом месте.

Ближе всех к бронзе была лыжница Наталья Непряева. В гонке с раздельным стартом на 10 км она уступила всего 0,1 секунды Кристе Пярмякоски из Финляндии. Также “деревянные” медали достались российским саночникам в смешанной эстафете. Третье место — у латышей. В игровых видах спорта в четверг россияне выступили с переменных успехом. Мужчины в кёрлинге взяли верх над китайцами — 7:4, а женщины в этом же виде спорта уступили американкам — 3:9.

Вопреки ожиданиям, 10 февраля МОК так и не выступил с заявлением по поводу фигуристки Камилы Валиевой, которая, по версии отдельных СМИ, якобы получила положительный результат допинг-теста за два месяца до Игр. Тем не менее церемония награждения в командном турнире фигуристов так и не состоялась, хотя с момента окончания соревнований, где россияне победили, прошло уже три дня.

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В общекомандном зачёте у России по-прежнему два золота, три серебра и шесть бронзовых наград. Лидирует же Германия — у неё шесть медалей высшей пробы, больше всего наград пока у Австрии — 13. Отметим, золото в Пекине выиграли уже 19 сборных, а ещё шесть команд имеют в своём активе награды более низкого достоинства.

Какие медали разыграют на Олимпиаде в пятницу, 11 февраля

11 февраля в Пекине будет разыграно семь комплектов наград. Главная надежда всех россиян в этот день — лыжник Александр Большунов, уже взявший на Играх золото в скиатлоне на 30 км. Теперь ему предстоит преодолеть дистанцию вдвое короче, но классическим ходом.

Определённые шансы есть у женщин в шорт-треке на 1000 м, приятным сюрпризом станет попадание на пьедестал почёта российских биатлонисток по итогам спринта. Рассчитывают на медали и мужчины в скелетоне. Очередные матчи проведут российские команды по кёрлингу, а мужская хоккейная дружина встретится со сборной Дании.

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