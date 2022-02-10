Песков прокомментировал ситуацию с допинг-пробой фигуристки Валиевой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ориентируются на позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой. Как сообщает РИА Новости, он пожелал ей и всем спортсменам золотых наград на Олимпийских играх в Пекине.

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Спорт Почему российскую фигуристку Валиеву подозревают в допинге и какое наказание ей грозит

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что из-за положительной допинг-пробы сборную России могут лишить золотых медалей, а Камилу Валиеву — отстранить от одиночного турнира.

В МОК подобные сообщения назвали спекуляцией, но от комментариев по ситуации отказались.