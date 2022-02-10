Песков прокомментировал ситуацию с допинг-пробой фигуристки Валиевой
Пресс-секретарь президента заявил, что в Кремле ориентируются на позицию МОК
10 февраля 2022, 15:25
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ориентируются на позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой. Как сообщает РИА Новости, он пожелал ей и всем спортсменам золотых наград на Олимпийских играх в Пекине.
Напомним, ранее в Сети появилась информация, что из-за положительной допинг-пробы сборную России могут лишить золотых медалей, а Камилу Валиеву — отстранить от одиночного турнира.
В МОК подобные сообщения назвали спекуляцией, но от комментариев по ситуации отказались.
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