"Питтсбург Пенгуинз" выиграл Кубок Стэнли в четвертый раз

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В ночь на понедельник, 13 июня, "Питтсбург" обыграл "Сан-Хосе" со счетом 3:1 и одержал решающую победу в шестой игре финальной серии, которая проходила в Калифорнии. Таким образом, хоккейный клуб стал четырех кратным обладателем Кубка Стэнли, пишет "Интерфакс".

У "Питтсбурга" шайбы в ворота соперника отправили Брайан Дюмулен, Крис Летэн и Патрик Хорнквист, а у "Сан-Хосе Шаркс" отличился Логан Кутюр. Счет по периодам был таков: 1:0, 1:1, 1:0.

Тремя звездами итоговой встречи стали Мартин Джонс ("Сан-Хосе"), Крис Летэн и Сидни Кросби ("Питтсбург"). Последнего также назвали самым ценным игроком Кубка Стэнли сезона-20115/16.

В последний раз "Питтсбург" завоевывал этот титул семь лет назад. Тогда хоккейный клуб победил в финальной серии "Детройт". В том матче в составе победителей, как и в этой серии, играли лидеры Сидни Кросби и Евгений Малкин.

Агентство напоминает, что пенсильванский клуб привозил домой Кубок Стэнли в 1991 и 1992 годах.