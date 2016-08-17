Пловчиха Юлия Ефимова вернется в США только за вещами

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Обладательница двух серебряных медалей на Олимпиаде в Рио пловчиха Юлия Ефимова заявила, что намерена вернуться в США только ради того, чтобы забрать вещи.

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Спорт Юлия Ефимова взяла второе серебро на Олимпиаде в Рио

Спортсменка рассказала, что российские СМИ неправильно поняли ранее сказанные ею слова о возвращении в Лос-Анджелес.

"Русские медиа перековеркали мои слова в интервью CNN. Я сказала, что вернусь в США, только чтобы забрать свои вещи. У меня там квартира оплачена еще на полгода, и я вернусь туда забрать свои вещи. Потом будет этап Кубка мира, а после этого я приму решение, где мне тренироваться – в России, Европе, США или открою свой собственный клуб", – цитирует ТАСС Ефимову.

Отметим, что накануне во время общения с журналистами CNN Ефимова отметила, что "жизнь в США намного проще, чем в России". Кроме того, сообщалось, что пловчиха намерена вернуться в свой дом в Лос-Анджелесе.

Между тем главный тренер сборной РФ Сергей Колмогоров указывал, что Юлия Ефимова может вернуться в Россию и будет тренироваться в нашей стране по индивидуальной программе. Напомним, что в последние годы наша пловчиха тренировалась в США.