Плющенко отправил "письмо-боль" президентам МОК и МПК

Российский фигурист Евгений Плющенко рассказал в своем Instagram о послании главам Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета (МПК) с просьбой допустить российских паралимпийцев на зимние Игры-2018 в лыжных гонках и биатлоне.

"Я только что отправил с моими друзьями, многократными чемпионами Олимпийских игр и чемпионатов мира, письмо-боль президенту МОК Томасу Баху и главе МПК Эндрю Парсонсу <…> с просьбой допустить до Паралимпийских игр в Южной Корее в марте 2018 года моего друга, героя нашей домашней Паралимпиады, шестикратного паралимпийского чемпиона Романа Петушкова и его коллег по сборной", - написал Плющенко.

"Мы как никто другой, понимаем боль и отчаяние спортсменов, не простых спортсменов, а спортсменов с определенными проблемами по здоровью. Я не смог пройти мимо, все мое нутро борется с этой несправедливостью. Очень надеюсь и верю, что президенты МОК и IPC найдут возможность и дадут шанс нашим ребятам выступить на Паралимпийских играх", - подчеркнул фигурист.