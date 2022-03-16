Попавшему под санкции Роману Абрамовичу порекомендовали обратить внимание на российский футбол

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев порекомендовал российскому бизнесмену Роману Абрамовичу обратить внимание на местный футбол. Его слова передаёт ТАСС.

Ранее Роман Абрамович попал под санкции властей Великобритании, из-за чего у лондонского «Челси», которым владел бизнесмен, начались серьёзные проблемы. Для того чтобы оставить клуб нетронутым, Абрамович пытался продать его, но не успел. Сейчас он может рассчитывать на продажу только в том случае, если откажется от прибыли.

Депутат Свищев выразил недоразумение тем фактом, что британские власти ввели санкции в отношении человека, который поднял один из самых крупных английских клубов.

Он порекомендовал Абрамовичу обратить внимание на российский футбол и инвестировать в один из российских клубов.