Представители «Пятёрочки» сыграли в футбол с воспитанниками барнаульского детского дома

Товарищеский футбольный матч между воспитанниками краевого социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Солнышко» и командой торговой сети «Пятёрочка» прошёл в Барнауле. Как рассказала директор детского дома Оксана Савина, это первое подобное мероприятие в их центре.

«Раньше ребята играли только со сверстниками из других школ и детских домов. И к игре с представителями „Пятёрочки“ команда активно готовилась, тренировалась. Для них это возможность проявить себя, поверить в свои силы. Кроме того, детям важно взаимодействие не только в рамках центра и своего круга общения, но и почувствовать плечо старшего, опытного человека», — рассказала директор детского дома Оксана Савина.

Болельщики активно поддерживали атмосферу спортивного праздника. Вместе с воспитателями дети нарисовали плакаты со словами поддержки, выучили кричалки и болели за свою команду.

Обе команды показали высокий уровень подготовки, и матч закончился ничьей. Но, как говорят организаторы, целью была не победа, а отлично проведённое время и заряд хорошего настроения.

«Идея поиграть в футбол возникла, когда мы проводили перед Новым годом акцию „Ёлка желаний“, и воспитанник детского дома попросил в подарок футбольный мяч. Мы подумали, что было бы здорово поиграть вместе, чтобы научить тому, что умеем сами, дать почувствовать плечо товарища, проявить заботу о ребятах. Наша команда эту инициативу поддержала. В итоге мы получили невероятные эмоции от игры. Думаю, что мы проведём серию подобных игр и привлечём другие организации к участию», — поделился Владислав Горбатовский, региональный менеджер по безопасности и капитан команды торговой сети «Пятёрочка».

Даже после мероприятия воспитанники детского дома ещё долго разбирали свои ошибки, анализировали атаки соперников и выделяли необычные приёмы, которыми они смогут воспользоваться в следующих играх. Как заметила Оксана Савина, благодаря соревнованию дети не только улучшили свои навыки игры в футбол, но и стали более сплочёнными.