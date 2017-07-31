Превышая скорость: как прошел чемпионат Сибири по дрэг-рейсингу?

Сильнейшие пилоты, мощнейшие автомобили, чемпионы гоночного спорта и рвущиеся в бой новички - в Алтайском крае 29 июля состоялся чемпионат Сибирского федерального округа по дрэг-рейсингу. Тысячи зрителей, несмотря на непогоду, собрались посмотреть, кто же станет сильнейшим в том или ином классе.

"На такого рода соревнованиях на своем автомобиле я участвовал впервые. У меня Subaru Legacy - машина более городская, которая не подготовлена к серьезным соревнованиям, хотя я попал в класс с Дмитрием Мандриковым, чемпионом России прошлого года. Специально я машину не готовил, это просто хобби, интересно было посмотреть, к чему стремиться, понять, на что автомобиль способен, а на что нет, спланировать постройку авто в зиму", - рассказывает новосибирец Евгений Тимукин.

Мероприятие прошло на аэродроме Панфилово. Организаторами стали "Барнаульский ГТ клуб", Алтайская федерация автомобильного спорта, а сеть магазинов "Трофей" - генеральным спонсором, информационную поддержку обеспечивали Amic.ru и "Наше радио", которое проводило различные конкурсы и дарило памятные подарки гостям чемпионата.

Соревнования проводились при поддержке RDRC и программы SMP Racing, Управления спорта Алтайского края, ДОСААФ России, а также администрации Барнаула.

География участников включает Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск, Томск, Омск, Горно-Алтайск и даже Республику Казахстан. Ради соревнований житель Новокузнецка Евгений Сероштан ночевал в поле, там, где проводился чемпионат, чтобы с утра быть полностью готовым к гонкам.

"В 2011 году у меня появилась Toyota MR-2, примерно с этого же времени я увлекаюсь такими соревнованиями. А началось все с того, что друг дал прокатиться на гоночном авто. Перед каждым соревнованием приходится что-то дорабатывать, у всех что-то ломается, и все в ночь перед гонками что-либо ремонтируют", - объясняет Евгений Сероштан.

Как поясняют организаторы, каждые такие соревнования – это настоящее шоу, с ревом моторов, клубами дыма и нереальными эмоциями. Некоторые спортивные машины, которые на прошедших выходных собрались на аэродроме, не встретишь на обычных городских дорогах.

В классе FSA первое место занял барнаулец Иван Кривошапов на Toyota MR-2, второе - Сергей Будаев из Прокопьевска на Ваз 21153, а третье - Евгений Ковылин из Семейя на Ваз 2108. В классе FSL все призовые места оказались у пилотов из Новосибирска: первым был Евгений Светличный на Toyota MR-S, вторым - Дмитрий Гречанников Honda Prelude, а третьим Григорий Чертков на Honda Civic. В Класс FSB лучшим стал барнаулец Алексей Калашников Toyota Mark II, после него идет новосибирец Максим Кургузкин на Toyota Mark II, завершает тройку лидеров Иван Федоров из Новосибирска на Toyota Chaser. В самом мощном классе US пилоты были награждены по результатам квалификационных заездов из-за погодных условий, лидерство оказалось за Олегом Крохиным из Барнаула и его автомобилем Nissan GTR, после него идет Дмитрий Мандриков из Новосибирска Subaru Impreza, на третьем месте - Роман Мастеров Subaru Forester тоже из Новосибирска.