Президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил об окончании работы в футболе
Блаттер сказал, что потерял веру в ФИФА в мае 2015 года, после того как арестовали нескольких чиновников в Цюрихе.
23 декабря 2015, 12:46
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер, которого отстранили от футбольной деятельности на восемь лет, сказал, что его работа в футболе завершена. Также он добавил, что потерял веру в ФИФА в мае 2015 года после серии арестов чиновников в Цюрихе, передает РИА "Новости".
Агентство напоминает, что 25 сентября 2015 года швейцарское федеральное бюро юстиции открыло дело против Блаттера, которого подозревают в незаконном переводе двух миллионов швейцарских франков главе УЕФА Мишелю Платини в 2011 году. В начале октября комитет по этике ФИФА отстранил обоих на 90 дней от любой деятельности, которая связана с футболом. 23 ноября Арбитражная палата комитета по этике ФИФА открыла в отношении функционеров дело, а 21 декабря их отстранили от футбола на восемь лет.
В конце мая несколько высокопоставленных чиновников ФИФА арестовали в Цюрихе по обвинению в коррупции. Обвинители говорят о масштабной коррупции в ФИФА на протяжении 20 лет вокруг заявок на ЧМ, маркетинговых и вещательных сделок, в обвинения входят мошенничество, рэкет и отмывание денег. Отмечается, что в начале декабря полицейские провели новую серию арестов чиновников ФИФА.
Блаттер, тем не менее, говорит что люди, которых он знал, были "замечательными", несмотря на то, что сейчас они находятся под следствием. Агентство добавляет, что президента ФИФА оштрафовали на 50 тысяч франков, а Платини - на 80 тысяч. Чтобы отстранить кого-нибудь на восемь лет, согласно швейцарским законам, необходимо убить или ограбить банк, подчеркивает Блаттер и добавляет, что его прошлое "получилось более успешным, чем будущее".
Агентство напоминает, что 25 сентября 2015 года швейцарское федеральное бюро юстиции открыло дело против Блаттера, которого подозревают в незаконном переводе двух миллионов швейцарских франков главе УЕФА Мишелю Платини в 2011 году. В начале октября комитет по этике ФИФА отстранил обоих на 90 дней от любой деятельности, которая связана с футболом. 23 ноября Арбитражная палата комитета по этике ФИФА открыла в отношении функционеров дело, а 21 декабря их отстранили от футбола на восемь лет.
В конце мая несколько высокопоставленных чиновников ФИФА арестовали в Цюрихе по обвинению в коррупции. Обвинители говорят о масштабной коррупции в ФИФА на протяжении 20 лет вокруг заявок на ЧМ, маркетинговых и вещательных сделок, в обвинения входят мошенничество, рэкет и отмывание денег. Отмечается, что в начале декабря полицейские провели новую серию арестов чиновников ФИФА.
Блаттер, тем не менее, говорит что люди, которых он знал, были "замечательными", несмотря на то, что сейчас они находятся под следствием. Агентство добавляет, что президента ФИФА оштрафовали на 50 тысяч франков, а Платини - на 80 тысяч. Чтобы отстранить кого-нибудь на восемь лет, согласно швейцарским законам, необходимо убить или ограбить банк, подчеркивает Блаттер и добавляет, что его прошлое "получилось более успешным, чем будущее".
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