Прыжки на мотоцикле через вертолет устроят на первом в Барнауле FMX шоу

Сразу несколько захватывающих трюков, включая прыжки на мотоцикле через вертолет, можно будет увидеть в Барнауле на уникальном FMX show. Мероприятие пройдет 11 июня на городском ипподроме.

В мероприятии будут участвовать звезды мирового мотофристайла — Red Bull X-fighters Россия Алексея Колесникова и команды FMX13, стандрайдинг и велофристайл.

Специально для трюков из Москвы привезут трамплины и посадят вертолёт, через который один из байкеров сделает сальто.

Помимо крутых полетов, зрителей ждёт стандрайдинг, велофристайл, шоу внедорожников, квадро кросс-эндуро и акробатика на батуте. На территории ипподрома также будут выбирать "Мисс Экстрим", выступать роллеры и очень много классной музыки. Для желающих приобщиться к активному катанию организуют прокат питбайков, картинг и пейнтбол, а пассивным наблюдателям подойдет выставка эволюции мототехники.

Праздник начнется в 12.00, а самое интересное - в 16.00.