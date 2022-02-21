Путин по видеосвязи поговорит с паралимпийцами, тренирующимися на Алтае

21 февраля Владимир Путин проведёт видеоконференцию с членами паралимпийской команды России, которые выступят на грядущей Паралимпиаде в Пекине. В ней будут спортсмены, которые сейчас готовятся к старту на тренировочных базах Республики Алтай, сообщает ТАСС.

Ещё к разговору с Путиным подключатся спортсмены, тренирующиеся в Новосибирской и Сахалинской областях, а также в Приморском крае. Всего в Пекин отправится 71 паралимпиец, а общая численность делегации составит 185 человек. Россия в Пекине будет представлена во всех видах спорта, все спортсмены допущены к участию Федеральным медико-биологическим агентством.

Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта. Участники разыграют 78 комплектов медалей в шести видах спорта.

Напомним, Олимпиада в Пекине завершилась церемонией закрытия в воскресенье, 20 февраля. Знаменосцем российской сборной стал лыжник Александр Большунов, который завоевал три золотые медали.