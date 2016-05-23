Путин поздравил канадцев с победой на чемпионате мира по хоккею. Фото

Фото: Global look press

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии награждения победителей чемпионата мира по хоккею, который проходил в Москве и Санкт-Петербурге с 6 по 22 мая, и поздравил канадских спортсменов с победой, передает "Лента.ру".

Также глава государства поздравил финских хоккеистов с талантливой игрой, а россиян – с бронзовыми медалями, отметив, что сборная играла с полной отдачей.

"Спасибо Канаде за то, что подарила миру такую прекрасную игру, как хоккей. Понятно, что российские болельщики ждали золота, но спорт есть спорт. Все ребята выложились, отдали все силы на льду", – цитирует портал российского лидера.

Затем президент вручил чемпионский кубок спортсменам сборной Канады.

Напомним, в финальном матче, который проходил 22 мая в Москве, канадцы обыграли команду Финляндии со счетом 2:0. Российские хоккеисты в матче за бронзу разгромили команду США со счетом 7:2.