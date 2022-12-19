Путин поздравил президента Аргентины с победой страны на ЧМ-2022

Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Аргентины и тепло поздравил с победой сборной его страны на чемпионате мира по футболу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 18 декабря.

«Владимир Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины и тепло поздравил его с победой сборной на чемпионате мира по футболу», — цитируют представителя Кремля «Известия».

Сборная Аргентины победила в финале ЧМ-2022 в Катаре. Матч завершился со счётом 3:3, по пенальти — 4:2. Первый тайм прошёл под эгидой латиноамериканцев. Сначала Лионель Месси реализовал пенальти и вывел свою команду вперёд, а затем Анхель Ди Мария упрочил преимущество.

Во второй половине встречи француз Килиан Мбаппе на 80-й минуте забил с 11-метрового, а через минуту сравнял счёт на табло и перевёл игру в экстра-таймы, в которых команды обменялись забитыми мячами.

Со счётом 3:3 команды ушли на серию послематчевых пенальти, где сильнее оказалась Аргентина.