Путин связывает скандалы в спорте с российским политическим календарем
Президент все же надеется, что Россия будет конструктивно выстраивать отношения с МОК и антидопинговым агентством
Фото: пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин видит связь между скандалами вокруг отечественного спорта и "российским политическим календарем".
"Для нас очевидным является то обстоятельство, что скандал развивается в преддверии российского политического календаря. Кто бы что ни говорил, я просто знаю, что так и есть", - подчеркнул глава государства во время большой конференции 14 декабря.
При этом Путин добавил, что в России нужно признавать и свою вину, поскольку факты применения допинга действительно есть. Впрочем, президент подчеркнул, что это имеет место и в других странах.
Говоря о перспективах взаимодействия РФ с Международным олимпийским комитетом и WADA (всемирное антидопинговое агентство), Путин выразил надежду на то, что отношения с этими организациями будут конструктивными.