Путин связывает скандалы в спорте с российским политическим календарем

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин видит связь между скандалами вокруг отечественного спорта и "российским политическим календарем".

"Для нас очевидным является то обстоятельство, что скандал развивается в преддверии российского политического календаря. Кто бы что ни говорил, я просто знаю, что так и есть", - подчеркнул глава государства во время большой конференции 14 декабря.

При этом Путин добавил, что в России нужно признавать и свою вину, поскольку факты применения допинга действительно есть. Впрочем, президент подчеркнул, что это имеет место и в других странах.

Говоря о перспективах взаимодействия РФ с Международным олимпийским комитетом и WADA (всемирное антидопинговое агентство), Путин выразил надежду на то, что отношения с этими организациями будут конструктивными.