Рекорд России и заезды на «Драконах»: в Барнауле пройдет студенческий фестиваль гребли на спортивных лодках
Помимо зрелищных заездов, зрителей ждёт рекордный по массовости парад лодок и розыгрыш ценных призов
Первый студенческий фестиваль гребли на лодках «Дракон» пройдёт 10 июня на барнаульском гребном канале. В празднике спорта примут участие более 150 студентов из вузов Алтайского края.
Участников и гостей ожидает насыщенная программа. Помимо зрелищных заездов студенческих команд на лодках «Дракон», пройдёт парад лодок, во время которого планируется установить рекорд России «Самый массовый парад на спортивных лодках». О своём официальном открытии в Барнауле объявит водноспортивный клуб «Буревестник».
Среди зрителей организаторы планируют разыграть призы: ноутбук, сертификаты на полёт на параплане, велосипеды, роликовые коньки и другой спортивный инвентарь.
Студенческий фестиваль гребли на лодках «Дракон» — первое мероприятие региональной Студенческой лиги по гребле на лодках «Дракон» и сапбордах. Она была создана в марте 2022 года с целью популяризации спорта и здорового образа жизни среди студентов, развития гребли на спортивных лодках в Алтайском крае. 13 мая на барнаульском гребном канале были подписаны соглашения о сотрудничестве между лигой и вузами нашего региона.
Лига на бесплатной основе оказывает содействие в сопровождении тренировочного и соревновательного процессов студентов.
По итогам Студенческого фестиваля гребли на лодках «Дракон» будет сформирована студенческая сборная Алтайского края для участия в чемпионате России.
Тайминг
12:00-12:45 Парад воднотранспортных средств, установка рекорда России «Самый массовый парад на спортивных лодках»
12:45-13:10 Церемония открытия
13:10-13:40 Квалификационные заезды
13:40-14:05 Розыгрыш призов
14:05-14:25 Полуфинальные заезды
14:25-14:50 Показательный парад клуба «Буревестник» на sup-бордах и катамаранах с участием группы GoldSup
14:50-15:00 Розыгрыш призов
15:00-15:10 Финальный заезд
15:10-15:40 Церемония награждения
15:40-16:20 Розыгрыш призов
Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения на сайте didri.ru.