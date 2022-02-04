Ректор АлтГАУ и президент Федерации шахмат Алтайского края подписали соглашение о сотрудничестве

Ректор АлтГАУ Николай Колпаков и президент Федерации шахмат Алтайского края Артём Поломошнов 1 февраля 2022 года подписали соглашение о развитии шахмат на территории аграрного университета.

Артём Поломошнов поблагодарил ректора АлтГАУ за оказанное доверие и отметил, что в вузе уже созданы отличные условия для шахматистов: работает один из лучших тренеров региона, учатся сильные игроки. Николай Колпаков добавил, что вуз заинтересован в дальнейшем развитии данного вида спорта среди студентов. Благодаря сотрудничеству с ФШАК теперь можно проводить шахматные турниры на территории вуза, а также привлекать абитуриентов-шахматистов для поступления в АлтГАУ из Алтайского края и других регионов.

После подписания соглашения ректор АлтГАУ и президент ФШАК приняли участие в церемонии открытия второго этапа спартакиады сельскохозяйственных вузов России. Барнаул принимает участников Уральского и Сибирского федеральных округов по трём видам спорта — шахматы, настольный теннис и футбол.