Результативная игра уроженца Барнаула не спасла его команду от поражения в матче чемпионата НХЛ

Результативная игра уроженца Барнаула Андрея Свечникова не спасла его команду «Каролину Харрикейнз» от поражения в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Утром 22 ноября по алтайскому времени нападающий забросил одну шайбу и сделал результативную передачу в выездной игре против «Виннипег Джетс».

По ходу матча «Ураганы» уступали — 0:3. Однако в заключительные пять минут основного времени сумели забить три ответных гола и перевели игру в овертайм. Но в дополнительное время «Каролина» пропустила четвёртую шайбу и в итоге проиграла со счётом 3:4.

С начала сезона 2022/23 Свечников поразил ворота соперников уже 13 раз. Он является лучшим снайпером «Ураганов».

Напомним, Свечников родился в 2000 году в Барнауле. В «Каролине» он играет с 2018 года. За это время барнаулец провёл в НХЛ 302 матча, в которых набрал 229 очков по системе «гол плюс пас».