Роднина заявила, что российские футболисты из себя ничего не представляют

Депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала о своём отношении к российскому футболу. Её слова передаёт Sport24.

Напомним, что российские клубы и национальные сборные по решению ФИФА и УЕФА не могут принимать участия в международных турнирах.

Роднина завила, что из-за этого зарплаты футболистов могут уменьшиться, как и финансирование футбола в целом.

При этом она добавила, что значение футбола преувеличено, поскольку в России он не является «спортом номер один».