Роднина заявила, что российские футболисты из себя ничего не представляют
По мнению депутата, значение футбола в России преувеличено и этот спорт в стране не является самым популярным
30 марта 2022, 15:58, Илья Звягинцев
Депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала о своём отношении к российскому футболу. Её слова передаёт Sport24.
Напомним, что российские клубы и национальные сборные по решению ФИФА и УЕФА не могут принимать участия в международных турнирах.
Роднина завила, что из-за этого зарплаты футболистов могут уменьшиться, как и финансирование футбола в целом.
При этом она добавила, что значение футбола преувеличено, поскольку в России он не является «спортом номер один».
«Каждый крупный старт мы убеждаемся, что наши футболисты ничего из себя не представляют», — высказалась Роднина.
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