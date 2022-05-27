Роман Абрамович продал «Челси»

Российский бизнесмен Роман Абрамович продал лондонский футбольный клуб «Челси» консорциуму американца Тодда Боэли. Как сообщает РИА Новости, сумма сделки составила 5,3 млрд долларов.

ФК «Челси» Абрамович купил в 2003 году примерно за 233 млн долларов. При нём клуб пять раз становился чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии, трижды — Кубка английской лиги, а также дважды побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

В марте 2022 года Великобритания ввела санкции против миллиардера и заморозила его активы в стране. Английская премьер-лига (АПЛ), в свою очередь, отстранила предпринимателя от управления клубом.

24 мая АПЛ одобрила продажу «Челси». Следом были получены одобрения на продажу клуба у властей Великобритании и Португалии, паспорт которой есть у бизнесмена.