Роман Абрамович продал «Челси»

Сделка по продаже футбольного клуба официально завершена

27 мая 2022, 07:50, Никита Черников

Российский бизнесмен Роман Абрамович продал лондонский футбольный клуб «Челси» консорциуму американца Тодда Боэли. Как сообщает РИА Новости, сумма сделки составила 5,3 млрд долларов.

ФК «Челси» Абрамович купил в 2003 году примерно за 233 млн долларов. При нём клуб пять раз становился чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии, трижды — Кубка английской лиги, а также дважды побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

В марте 2022 года Великобритания ввела санкции против миллиардера и заморозила его активы в стране. Английская премьер-лига (АПЛ), в свою очередь, отстранила предпринимателя от управления клубом.

24 мая АПЛ одобрила продажу «Челси». Следом были получены одобрения на продажу клуба у властей Великобритании и Португалии, паспорт которой есть у бизнесмена.

Романа Абрамовича отстранили от управления «Челси» из-за санкций. Как от этого пострадает клуб?

Романа Абрамовича отстранили от управления «Челси» из-за санкций. Как от этого пострадает клуб?

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