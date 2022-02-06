Россиянка Смирнова завоевала бронзу в могуле на Олимпиаде
Это уже пятая медалью для России на ОИ-2022
6 февраля 2022, 16:46
Россиянка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую награду в могуле на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает “Лента.ру”.
19-летняя спортсменка набрала за выступление 77,72 балла. Победительницей стала австралийка Джакара Энтони с результатом 83,09 балла. Второе место заняла американка Джейлин Кауф с 80,28 балла.
Смирнова — четырёхкратная чемпионка России. На её счету также золото чемпионата мира — 2021 в парном могуле.
Напомним, для сборной России это уже пятая медаль на Играх в Пекине. Ранее лыжник Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне, а Денис Спицов взял серебро, придя к финишной черте вторым.
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