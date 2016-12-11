Российские биатлонисты завоевали серебро на этапе Кубка мира

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Мужская сборная России по биатлону заняла второе место на этапе Кубка мира, который прошел в воскресенье, 11 декабря, сообщает ТАСС.

Лидером гонки стала сборная Франции. Российская команда, в составе которой выступали Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев и Антон Шипулин, отстали от нее на 15,7 секунды.

В эфире "Матч ТВ" биатлонист Шипулин рассказал, что последний круг эстафеты дался ему тяжело. По словам спортсмена, он пытался сохранить второе место. "Слышал, что до Мартена Фуркада 20 секунд, а преследователи не дремлют. Погода сегодня была такая, что все старались чисто стрелять. Я хотел сохранить силы на последний рубеж", - сообщил россиянин и добавил, что ему пришлось тяжело на последнем круге. Шипулин предположил, что сказались три гонки подряд, на которых "приходилось выкладываться".

Этап завершится 11 декабря женской эстафетной гонкой, которая начнется в 16:30 по московскому времени.