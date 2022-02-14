Российские фигуристы взяли серебро в танцах на льду на Олимпийских играх в Пекине

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли серебро в танцах на льду на Олимпийских играх в Пекине. Медаль стала восемнадцатой для России.

За произвольный танец пара получила 131,66 балла, а в сумме они заработали 220,51 балла.

Россияне уступили только французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону, которые набрали по итогу 226,98 балла.

Бронза досталась американцам Мэдисону Хаббеллу и Закари Донохью (218,02 балла в сумме).

Ранее стало известно, что CAS принял решение по делу 15-летней россиянки Камилы Валиевой. Спортсменку не будут отстранять от личного турнира, несмотря на следы допинга, которые нашли в её пробе в декабре.