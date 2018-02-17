Российские хоккеистки впервые в истории вышли в полуфинал Олимпиады

Российские хоккеистки впервые в истории вышли в полуфинал Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, пишет "Лента.ру".

Российские спортсменки победили команду из Швейцарии. Матч закончился со счетом 6:2. Заброшенными шайбами отметились: Анна Шохина (7-я и 53-я минута), Виктория Кулишова (33-я), Лиана Ганеева (38-я), Елена Дергачева (47-я) и Ольга Сосина (59-я).

На групповом этапе представительницы "Олимпийских атлетов из России" не сумели одержать ни одной победы. Спортсменки уступили сборным Канады, США и Финляндии с общим счетом 1:15.