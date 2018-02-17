Российские хоккеистки впервые в истории вышли в полуфинал Олимпиады
Спортсменки обыграли сборную Швейцарии со счетом 6:2
17 февраля 2018, 15:02
Российские хоккеистки впервые в истории вышли в полуфинал Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, пишет "Лента.ру".
Российские спортсменки победили команду из Швейцарии. Матч закончился со счетом 6:2. Заброшенными шайбами отметились: Анна Шохина (7-я и 53-я минута), Виктория Кулишова (33-я), Лиана Ганеева (38-я), Елена Дергачева (47-я) и Ольга Сосина (59-я).
На групповом этапе представительницы "Олимпийских атлетов из России" не сумели одержать ни одной победы. Спортсменки уступили сборным Канады, США и Финляндии с общим счетом 1:15.
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