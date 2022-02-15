Российские конькобежцы взяли серебро в мужской командной гонке на Олимпиаде в Пекине

Конькобежная сборная России завоевала серебро в командном преследовании у мужчин на Олимпиаде в Пекине. За Россию выступали Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, Руслан Захаров и запасной Александр Румянцев.

В финальном забеге российская команда проиграла 2,38 сек. норвежцам. В забеге за бронзу сборная США опередила конькобежцев из Нидерландов. Отметим, что Руслан Захаров стал олимпийским призёром в двух разных видах — он побеждал в эстафете в Сочи как шорт-трекист.

Ранее мужская сборная России по биатлону стала третьей в эстафете, при этом наш финишёр Эдуард Латыпов на последней стрельбе зашёл на два штрафных круга и упустил отрыв более 50 секунд от ближайших преследователей.